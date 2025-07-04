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Kayıp genci bulabilmek için binlerce metreküp su boşaltılacak

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde traktörün römorkundan su kanalına düşen 4 kişiden 1’i kayboldu. Kaybolan genç, Aksaray ve Kırşehir’den gelen AFAD dalgıçları tarafından yapılan aramada bulunamadı. Gencin bulunabilmesi için su yükleme havuzundaki binlerce metreküp su boşaltılacak.

Kayıp genci bulabilmek için binlerce metreküp su boşaltılacak

Olay, ilçeye bağlı Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde yaşandı. Saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi, traktörün sarsılması sonucu Kızılırmak’a bağlı olan su kanalına düştü. Suya düşen 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, M.A. (20) ise suyun içinde gözden kayboldu.

Kayıp genci bulabilmek için binlerce metreküp su boşaltılacak 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan M.A.’yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray ve Kırşehir AFAD Sualtı Dalgıç Ekibi ile Yozgat, Niğde ve Kayseri’den de ekipler katıldı.

Kayıp genci bulabilmek için binlerce metreküp su boşaltılacak 2

DALGIÇLAR ARAMA YAPTI BİR SONUCA ULAŞAMADI

Su kanalı üzerinde bulunan su yükleme havuzunda dalgıçlar arama yaptı ancak gence rastlanılmadı. Ekipler aramayı sonlandırdı. Gülşehir Cumhuriyet Savcısının talimatıyla su yükleme havuzunda bulunan binlerce metreküp yaklaşık 12 saatte boşaltıldıktan sonra tekrar arama çalışmaları devam edecek.

(İHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir boğulma
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