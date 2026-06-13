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Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun (23) cansız bedenine Fırtına Deresi’nde ulaşıldı. AFAD ekibini taşıyan bot, cesedin sudan çıkarıldığı sırada debisi yükselen derede devrildi. Akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü kurtarılırken,1 personel ise hayatını kaybetti.

Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı 1

RİZE'DE KURTARMA FACİASI: 1 AFAD PERSONELİ ÖLDÜ, 3'Ü KURTARILDI

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu’na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 2’nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı 2

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLAN GENÇ İÇİN ORADAYDILAR

Civelekoğlu’nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi. Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. 1 AFAD personelinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize afad sel felaketi
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