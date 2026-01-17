Kayıp ilanı verildi, evinde cansız bedeni bulundu

Olay, Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Erdem Yükselsoy'dan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yakınları, Yükselsoy hakkında kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine kayıp şahsın adresine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULDU

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, eve girdiklerinde Yükselsoy'un hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma gerçekleştirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır