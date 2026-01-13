HABER

Kayıp Mihriban'ın ormanda cesedi bulundu! İzmir'deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. 29 Aralık'ta kaybolan Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Ormana gömülü cesetle ilgili gelen itiraf kan dondurdu.

Kayıp Mihriban'ın ormanda cesedi bulundu! İzmir'deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi

İzmri, Mihriban Yılmaz cinayetiyle sarsıldı. Genç kadın Bornova ilçesinde 29 Aralık’ta kaybolmuştu. Ormana gömülü ceset bulunurken 5 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı.

"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEYİP EVDEN AYRILDI, GERİ DÖNMEDİ

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 1

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz’ı tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sanal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz’ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Yılmaz’ın cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 2

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yılmaz’ın kaybolmadan önceki son görüntülerine de ulaşıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın 29 Aralık'ta sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anlar yer aldı.

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 4

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 5

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 6

Kayıp Mihriban ın ormanda cesedi bulundu! İzmir deki şüpheli olayda korkunç itiraf geldi 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

