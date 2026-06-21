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Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Fatma’dan iyi haber

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya, jandarma tarafından bulunarak Ailesine teslim edildi.

Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Fatma’dan iyi haber

Manavgat’ta dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı işlerinden ayrılan, Ulukapı Mahallesi’ndeki ikametine gelmemesi üzerine annesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya’nın bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu tarafından çalışma başlatıldı.

JASAT ve Emniyet birileriyle koordineli çalışmanın yanında sosyal medya ve basın yayın organlarının desteği, Pars, Bilge ve Dedektif programlarından faydalanılarak kayıp kız bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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