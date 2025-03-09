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Kayıp olarak aranan genç yaşadığı apartman bahçesinde ölü bulundu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.03.2025 20:12
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Mersin'de iki gün önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki Abdullah Akbaş, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan genç yaşadığı apartman bahçesinde ölü bulundu!

Mersin'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Abdullah Akbaş (24), yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1011. Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, apartman sakini Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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