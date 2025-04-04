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Kayıp olarak aranan genç, dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu

04.04.2025 09:19
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ramazan Bayramının 1'inci gününden itibaren kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Bilgehan Ege Atlas (15), ormanlık alandaki patika yolda yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Darbedilmesi sonucu ağır şekilde yaralandığı belirtilen Atlas, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kayıp olarak aranan genç, dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu

Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan Bilgehan Ege Atlas'tan bir daha haber alınmadı. Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu. Vatandaşlar, darbedilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İzmir darp
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