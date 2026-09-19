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Kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı: Boğduktan sonra gömdüğünü itiraf etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos’ta kaybolan Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Geben mevkisinde elleri bağlı halde gömülü olarak ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı: Boğduktan sonra gömdüğünü itiraf etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos’ta kaybolan Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Geben mevkisinde elleri bağlı halde gömülü olarak ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, Yaşar’ı aracında boğarak öldürdüğünü ve cesedini Geben mevkisine gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’ın 26 Ağustos’ta kaybolması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K.’nin yakalanması ve Kahramanmaraş’taki ikametinde arama yapılması talimatı verildi. Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu T.K., Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki ikametinde yakalandı. Adreste yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli T.K.’nin ifadesinde, Ayşegül Yaşar’ı Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. T.K.’nin ayrıca Yaşar’dan aldığı altınları da ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Bunun üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar’ın cesedinin bulunması için Geben mevkisinde çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Yaşar’ın cansız bedeni, elleri bağlı halde gömülü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı: Boğduktan sonra gömdüğünü itiraf etti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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