Kayıp olarak aranırken ölü bulunan 16 yaşındaki Feyza’nın cenazesi ailesine teslim edildi

Isparta’da kayıp olarak aranan lise öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, dün akşam boş bir binanın önünde ölü bulundu.

Isparta’da kayıp olarak aranan lise öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, dün akşam boş bir binanın önünde ölü bulundu. Ailesi tarafından teslim alınan cenazenin, bugün Burdur’un Kozluca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Konu ile ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ‘‘Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin’in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun’’ ifadeleri yer aldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Acı haberi alan Keskin’in ailesi, cenazeyi Isparta Devlet Hastanesi’ne gelerek teslim aldı. Feyza Keskin’in cenazesinin, bugün Burdur’un Kozluca köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozluca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

