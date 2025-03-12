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Kayıp olarak aranıyordu! 'Babam beni taciz etti' dedi ortalık karıştı! İddiaları duyan baba canlı yayında fenalaştı

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 17:09
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Üniversiteye hazırlanan kızları Ayşegül'ün kaybı için Müge Anlı'dan yardım isteyen Birol ve Melek Selik çifti, bulunan kızlarının iddiaları karşısında şok geçirdi. Genç kızın söyledikleri canlı yayını karıştırdı.

Kayıp olarak aranıyordu! 'Babam beni taciz etti' dedi ortalık karıştı! İddiaları duyan baba canlı yayında fenalaştı

Birol ve Melek Selik çifti üniversiteye hazırlanan kızları Ayşegül'ün kaybı için Müge Anlı'dan yardım istedi. Dersaneye gitmek için çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki Ayşegül'ün kendilerini iki gün önce engellediği söyleyen aile kızlarının bulunmasını istedi.

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Müge Anlı, günler sonra canlı yayında kayıt genç kızın bulunduğunu açıkladı. Anlı, "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Sizin kızınız da kaçıp Trabzon'a kaçmış" dedi. Telefonla yayına bağlanan Özcan'ın annesi ise olay iddialarda bulundu.

"BABASI TACİZ EDİYORMUŞ"

"Benim oğlum askerliğini yapmamış küçük daha, kız da çok küçük. Kıza 'olayları gerçekten anlat bana' dedim. 'Babam yüzünden evden kaçtım' dedi. Babası bunu taciz ediyormuş. Hatta annesi bu olaylar yüzünden kocasıyla ayrılmış ama kadın sonradan geri dönmüş. Kız yemin ediyor. Teyzesine de yapmış, hep susmuşlar. Ben kime inanayım şimdi?" diyerek telefonu yanındaki Ayşegül'e verdi. Ayşegül ise anne ve babasıyla konuşmak istemedi.

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"Müge Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum. Yayında konuşmak istemiyorum. Evet anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrılmışlardı. Ayrıldılar bir dönem. Sonra geri barıştılar" diyen Ayşegül Selik "Babam ablama da taciz uyguluyordu. Ben gayet ne yaptığımın farkındayım. Cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Şikayetim olmadı. Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm." dedi. Taciz iddialarını duyan baba Birol ise fenalaştı.

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Anne ise "Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bunları yaşasak neden geri döneyim? Eşim beni aldattı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben çocuklarımın arkasında olmaz mıyım?" sözleriyle kızını yalanladı. 24 yaşında ablası Burçin de canlı yayına bağlanarak kardeşi Ayşegül'ün iddialarını yalanladı. Sabah 8'de evden çıkıp gece 12'de eve dönerdi. O kadar rahat bir kızdı. Mental problemleri var." diyen abla ateş püskürdü. Teyzelerden biri de canlı yayına bağlanarak "Bu kıza ne oldu? 6 yıl önceki mevzu, aralarında hallettiler. Senin annene bunu yapmaya ne hakkın var. Öyle bir şey yok" dedi.

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Müge Anlı
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