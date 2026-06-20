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Kayıp şahsı arama çalışmalarında Sarım Çayı’nın yönü değiştirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde Sarım Çayı’nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut’u arama çalışmaları kapsamında, çayın debisini düşürmek amacıyla suyun yönü değiştirildi.

Kayıp şahsı arama çalışmalarında Sarım Çayı’nın yönü değiştirildi

Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası yakınlarında Vedat Karabulut’u (33) arama kurtarma çalışmaları, Bingöl AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bingöl UMKE ekipleri tarafından kullanılan iş makineleriyle Sarım Çayı’nda çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin, suyun debisini düşürmek ve arama faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmek amacıyla çayın yönünü değiştirdiği bildirildi. Suyun yönünün değiştirilmesinin ardından ekiplerin çay yatağı ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kayıp şahsı arama çalışmalarında Sarım Çayı’nın yönü değiştirildi 1

Kayıp şahsı arama çalışmalarında Sarım Çayı’nın yönü değiştirildi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl
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