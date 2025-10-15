HABER

Kaymakam Atış, öğretmenlerle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Dede Mahallesi Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Atış, öğretmenlerle bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ziyaret ettiği okulda öğretmenlerle buluştu. Kaymakam Mustafa Atış, okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Atış, görevli öğretmenlere kolaylıklar ve başarılar diledi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış’ın okul ziyaretine Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır da eşlik etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

