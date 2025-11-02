HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaymakam Karataş, Alioğulları Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Aydın’ın Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçeye bağlı Alioğulları Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, mahalle ziyaretleri kapsamında Alioğulları Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Karataş, Alioğulları Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Aydın’ın Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçeye bağlı Alioğulları Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaymakam Karataş, Alioğulları Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu 1

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, mahalle ziyaretleri kapsamında Alioğulları Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Karataş, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip devam eden kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Karataş, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu. Vatandaşların önerilerini not alan Karataş, kamu kurumlarının mahallelerde yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Mahalle halkı, Kaymakam Karataş’a ilgi ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim "Uyarıyorum" diyerek orayı işaret etti: "Yapı yasaklı olarak ilan edilmeli"Uzman isim "Uyarıyorum" diyerek orayı işaret etti: "Yapı yasaklı olarak ilan edilmeli"
Yurt dışına kaçmaya çalIşan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandıYurt dışına kaçmaya çalIşan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.