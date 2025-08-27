Kaymakam kayıtsız kalmadı! Kocaköy Belediyesi'nde tepki çeken görüntü: Türkçe kısım karanlıkta kaldı

Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'ndeki görüntü tartışmaların fitilini ateşledi. Belediyenin adının Türkçe ve Kürtçe yazılı olduğu tabeladaki görüntü sonrası Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın devreye girdi.

TÜRKÇE KISIM KARANLIKTA BIRAKILDI

Belediyenin isminin Türkçe yazdığı kısım karanlıkta kalırken yalnızca Kürtçe kısmın ışıklandırılması tepki çekti.

KAYMAKAMDAN UYARI GELDİ

Bunun üzerine kaymakamlıktan Kocaköy Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir.

"AYDINLATMA VEYA KARARTMA YOLUYLA ANAYASA VE KANUNLARIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Gerek 2709 sayılı Kanun (Anayasa) gerekse de 1353 sayılı Kanun Türkçe'nin kullanılması hususunda kamu kurumları adına emredici niteliktedir ve aksi bir uygulama mümkün değildir. Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir.

"ACZİYETİN, İVEDİLİKLE GİDERİLMESİNİ RİCA EDERİM"

Söz konusu tutanakta yer alan ve görsel ile ispatı sağlanmış olan acziyetin, yukarıda anlatıldığı şekilde ivedilikle giderilmesi ve sonucundan Kaymakamlığımıza bilgi verilmesini;

Rica ederim.”

