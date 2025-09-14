HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaymakam Tugay ve Başkan Akpunar'dan yatırım turu

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'la ilçede devam eden proje ve devam eden çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

Kaymakam Tugay ve Başkan Akpunar'dan yatırım turu

"Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'la birlikte Aziziye ilçemizde oldukça keyifli bir yatırım turu yaptık" diyerek söze başlayan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yaptığı paylaşımda "Önce Ilıca'mızda başladığımız kentsel dönüşüm sahasını gezdik. Büyük bir hızla devam eden konut inşaatlarımızı yerinde gördük, projelerimizi birlikte inceledik. Kıymetli Kaymakamımızla çıktığımız saha gezimizin bir sonraki durağı ise, yeni asfalt plentimiz oldu. İlçemizin asfalt ihtiyacını ziyadesiyle gidermek için kullanacağımız tesis hakkında Saygıdeğer Kaymakamımıza bilgiler aktardık, görüşlerini aldık. Bizim bir tek muradımız var; o da güzel Aziziye'mize yepyeni güzellikler katmak ve ilçemize mührümüzü eser siyasetiyle vurmak. Bunu da el birliği ve gönül birlikteliğiyle hep beraber başaracağız inşallah! Desteğini her zaman yanıbaşımızda hissettiğimiz ve halka hizmet inancıyla aynı dili konuşup, aynı ortak paydada buluştuğumuz Aziziye'mizin Kıymetli Kaymakamı Sn. Muhammet Tugay'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süslediKaraman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi
Oruçbeyli köyünde 2. kısım taşkın kontrol inşaatında çalışmalar sürüyorOruçbeyli köyünde 2. kısım taşkın kontrol inşaatında çalışmalar sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Aziziye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.