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Kaymakamlığın duyurduğu yasağa rağmen denize giren 3 gençten 2'si kurtarıldı 1'i kayboldu

Kandıra Kaymakamlığı tarafından dün yapılan denize girme yasağını dikkate almayan genç denizde kayboldu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'ini arama çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlığın duyurduğu yasağa rağmen denize giren 3 gençten 2'si kurtarıldı 1'i kayboldu

Hava koşulları sebebiyle 10 Temmuz 2025 tarihinde Karadeniz'de kıyısı bulunan Kandıra'da tüm plajlara girişin yasaklanmıştı. Yasağı dinlemeyen ve Kandıra'da denize giren üç gençten ikisi kurtarılırken birini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DALGALARIN ARASINDA KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay, saat 15.00 sıralarında Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisindeki plajda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı bölgede bugün denize giren M.E.P. (19), E.P. (21) ve Ö.A'nın (19) gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.

Kaymakamlığın duyurduğu yasağa rağmen denize giren 3 gençten 2 si kurtarıldı 1 i kayboldu 1

Ekiplerce sudan çıkarılan Ö.A. ile M.E.P., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.P'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE TÜM PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Dün Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği duyrulmuştu.

Kaymakamlığın duyurduğu yasağa rağmen denize giren 3 gençten 2 si kurtarıldı 1 i kayboldu 2

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra deniz
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