Kaymakamlık duyurdu! Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili vatandaşlarımızın dikkatine; Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre 29/06/2025 Pazar günü ilçemizde havanın çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışa bağlı olarak rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) zamanla kuzeybatıdan (karayel) 4-6 ve 7 kuvvetinde eseceği beklenmektedir. Rüzgar hızına bağlı olarak denizde dalga boyunun 1,5 ile 2 metre, yer yer 3 metreyi bulacağı tahmin edilmektedir. Yoğun dalga ve akıntı sebebi ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla 29/06/2025 Pazar günü İlçemizdeki tüm sahillerde denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.(DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır