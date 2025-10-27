HABER

Kaymakamlık nedir, kaymakamın görevleri nelerdir?

Türkiye’de idare bölümlere ayrılmıştır. Coğrafi durum, kamu hizmetlerinin gerekleri, ekonomik şartlar gibi durumlar göz önünde bulundurularak illere, ilçelere, köylere yönelik farklı idare sistemleri ve yöntemleri uygulanmaktadır.

Ferhan Petek

Anayasa ile Türkiye’de devletin yeniden yapılandırılması söz konusu olduğu 1921 ve 1924 yıllarında ülkenin idari yapısı, şehirler, ilçeler, bucaklar, köyler olmak üzere yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bu ayrım yapılırken ülkedeki coğrafi ve ekonomik durum değerlendirilmiş ve yönetim birimlerine merkezden yönetici atanması gerekli görülmüştür. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bucaklarda bucak müdürleri görevlendirilmiştir.

Kaymakamlık nedir?

İlçe yönetiminden sorumlu olan kaymakamlık birimi, kendisine kanunlar tarafından verilmiş olan yetkileri kullanarak verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Türkiye’de bir ilçenin başında olan devlet görevlisi olarak da tanımlanan kaymakamlar ilçenin yönetiminden sorumludur ve o ilçede devletin yerel temsilcisi olarak görev yapar.

Çeşitli görev ve sorumlulukları olan kaymakamlar, kanunlarca devlet tarafından belirlenmiştir. İlçedeki en yetkili kişi kaymakam, en yetkili kurum kaymakamlıktır. Devlet memuru olan kaymakamlar ilçe idare şube başkanlarını valinin de onayı ve izni ile diğer memurları ve kamu çalışanlarını işten çıkartabilir. Görevli olduğu ilçede gereksinim duyulan görevlinin bulunmaması halinde işleri yürütmek için mevcut görevi başka bir kuruma da atayabilir.

Kaymakam olarak görev yapmak isteyen kişilerin kaymakamlık kurumunda çalışabilmesi için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Öncelikle kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler ya da kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmaları ve kaymakamlık sınavını belirlenen puan üzerinden geçmiş olmaları şarttır.

Kaymakamlık birimine bağlı olarak şu birimler de görev yapmaktadır:

  • Evrak şefliği
  • İlçe yazı işleri müdürlüğü
  • İşlemler şefliği
  • İlçe hukuk işleri şefliği
  • İlçe bilgi işlem şefliği
  • Açık kapı şefliği
  • İdare ve denetim şefliği

Kaymakamın görevleri nelerdir?

İlçenin başat yöneticisi olan kaymakamın birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Genel olarak yönetim, denetim ve temsil alanlarından sorumlu olan kaymakamlar görevlerini illerde yetkili olan valilerin denetimi ve gözetimi altında gerçekleştirirler. Tarihte ilk kez Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ile kaymakamlar görev yapmaya başlamıştır. Zaman içinde gelişerek bugünkü görev ve yetkilerine ulaşmış olan kaymakamların görev ve yetkileri çeşitlilik göstermektedir.

Kanunlarca belirlenmiş olan kaymakam görevleri ve yetkileri şunlardır:

  • İlçenin idari işlerinin sorunsuz bir biçimde yürütülmesinden sorumludurlar.
  • Yerel hizmetlerin koordinasyonunu sağlarlar.
  • Kamu düzeninin korunmasından ve kamu hizmetlerinin halka etkili bir şekilde sunulmasını sağlamakla görevlidirler.
  • Kamu kurumlarının işleyişini denetlerler.
  • Kamu kurumlarının ilçe halkına eksiksiz ve doğru hizmet vermesini sağlamakla görevlidirler.
  • Kamu güvenliğinin huzurunu sağlamakla yükümlüdürler.
  • Kamu kurumlarının ve kuruluşlarının ilçe düzeyindeki faaliyetlerini düzenler. Kurumların hizmetlerinin etkili ve entegre şekilde yürütülmesinden sorumludurlar.
  • İlçedeki sağlık ve eğitim hizmetlerinin ilçe seviyesinde etkili ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.
  • İlçedeki halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasına liderlik eder.
  • Sosyal projeleri takip eder ve düzenler.
  • Acil yardım ve koordinasyon ekiplerinin organizasyonundan sorumludur.
  • İlçe sınırları içinde olan hukuki konularda devletin çıkarlarını korur ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasından sorumludur.
  • İlçedeki en üst düzey devlet temsilcisi olan kaymakamlar devletin ilçe için geliştirdiği ve belirlediği politikaları ve yönergeleri yerine getirmek ile de sorumludur.
  • İlçedeki emniyet ve jandarma birimleri ile yakın iş birliği içinde olmalıdır ve bu sayede onlarla birlikte çalışarak halkın can ve mal güvenliğini korunması konusunda etkin rol alır.
