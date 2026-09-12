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Kaynak çalışması faciaya neden oluyordu

Adıyaman’da bir evde demir kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımların kağıt parçalarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Kaynak çalışması faciaya neden oluyordu

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29116 sokakta bulunan bir evin üst katında demir kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, alt katta bulunan kağıt parçalarının üzerine düştü. Kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek eve yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak çalışması faciaya neden oluyordu 1

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak çalışması faciaya neden oluyordu 2

Kaynak çalışması faciaya neden oluyordu 3


Kaynak: İHA

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Adıyaman
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