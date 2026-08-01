Kaynak yaparken yangına sebep olan şahıs gözaltına alındı

Balıkesir Valiliği, Marmara ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin son durum ve çıkış sebebi hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Topağaç Mahallesi kırsalında başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KAYNAK YAPARKEN ORMAN YANGININA SEBEP OLDU

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan incelemelerde ise olayın S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tespit üzerine şüpheli S.Y., Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır