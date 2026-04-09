Kaynaklar açıkladı: Daha ucuz Tesla geliyor! İşte özellikleri

Konuya aşina olan 4 kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Tesla, tamamen yeni, daha küçük ve daha ucuz bir elektrikli SUV geliştiriyor. İşte detaylar...

TEDARİKÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Reuters'ın haberine göre kaynaklar, otomobil üreticisinin kompakt SUV planının ayrıntılarını görüşmek üzere son haftalarda tedarikçilerle temasa geçtiğini ve bu aracın Tesla'nın mevcut Model 3 veya Y'sinin bir varyantı değil, tamamen yeni bir araç olacağını belirtti. Ayrıca kaynaklar, yapılan görüşmelerin çeşitli bileşenlerin üretim süreci ve spesifikasyonlarını içerdiğini ifade etti.

MODEL Y'DEN DAHA KISA OLACAK

Kaynaklardan üçü kompakt SUV'nin Çin'de üretileceğini belirtirken, bir kaynak Tesla'nın üretimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya da genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

İki kaynağa göre araç 4.28 metre uzunluğunda olacak. Bu da Tesla'nın en çok satan ve yaklaşık 15.7 fit (yaklaşık 4.78 metre) uzunluğunda olan Model Y SUV'sinden önemli ölçüde daha kısa olduğu anlamına geliyor.

DAHA UCUZ, TEK MOTORLU VE DAHA HAFİF

Projeye yakın dört kişinin verdiği bilgiye göre, proje henüz geliştirme aşamasında bulunuyor.

Kaynaklardan ikisi ise Tesla'nın yeni aracı, giriş seviyesi Model 3 sedandan önemli ölçüde daha düşük bir fiyata sunmayı amaçladığını söyledi. Şirketin Model 3 sedan modelinin fiyatı Çin'de 34.000 dolar, ABD'de ise yaklaşık 37.000 dolardan başlıyor.

Tesla'nın daha küçük bir batarya kullanarak maliyet tasarrufu yapmayı planladığını da bildiren kaynaklar, bunun da Model Y'nin 306 ila 327 mil'lik menziline kıyasla daha kısa bir sürüş menzili anlamına geleceğini söyledi.

Kaynak isimlerden biri, otomobil üreticisinin araca mevcut Tesla modellerinde performans odaklı bir seçenek olarak sunulan iki elektrik motoru yerine tek bir motor koyacağını da ekledi. Bu kişiye göre Tesla, aracı Model Y’nin yaklaşık iki tonluk ağırlığına kıyasla yaklaşık 1,5 tona indirerek çok daha hafif hale getirmek istiyor.

Kaynaklardan üçü, yeni modelin Tesla’nın Şanghay fabrikasında üretileceğini belirtti. Zamanlaması henüz netleşmemiş olsa da, bu kaynaklara göre aracın üretiminin bu yıl başlaması pek olası görünmüyor.

Not: Görseller temsilidir.