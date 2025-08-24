HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaynarca’nın sosyal yaşamına değer katacak proje: Alemdar yapımı için tarihi açıkladı

Her ilçenin sosyal dokusuna değer katan, vatandaşların vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları inşa eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’ya değer katacak bir sosyal proje kazandırıyor.

Kaynarca’nın sosyal yaşamına değer katacak proje: Alemdar yapımı için tarihi açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin sosyal dokusuna değer katmak ve vatandaşlara yeni buluşma noktası olacak yaşam alanları inşa ediyor. Her gün yeni bir projeyi kamuoyu ile paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez haberi Kaynarca’ya verdi. İlçedeki Aziz Duran Parkı’nın Yenilenmesi Projesi çerçevesinde bölgeye 7 bin metre alan içerisinde yepyeni bir sosyal yaşam alanı inşa edeceklerini açıklayan Alemdar, detayları kamuyu ile paylaştı. Alemdar, "Şehrimizin kuzeyden güneye, doğudan batıya, Taraklı’dan Kocaali’ye kadar her ilçesine değer katmak, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, keyifle vakit geçirip sosyalleşebileceği, kültürle, sanatla buluşacağı alanların inşası için adımlar atıyoruz. Gayemiz bu şehirde yaşayan 1 milyon insanın istifade edebileceği, keyifle vakit geçireceği donatı alanlarının sayısının çoğalması. Kaynarca’da bulunan Aziz Duran Parkı alanında hayata geçirilecek yeni projemizde 7 bin metre alan içerisinde sporu, sosyal alanları, dinlenme bölümleriyle bölgemizin göz bebeği olacak. 4 Eylül’de ihalemizi gerçekleştirecek ve ardından inşasına başlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynarca’nın sosyal yaşamına değer katacak proje: Alemdar yapımı için tarihi açıkladı 1

Kaynarca’nın sosyal yaşamına değer katacak proje: Alemdar yapımı için tarihi açıkladı 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'
Lavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisiLavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.