Kaynarca’nın sosyal yaşamına değer katacak proje: Alemdar yapımı için tarihi açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin sosyal dokusuna değer katmak ve vatandaşlara yeni buluşma noktası olacak yaşam alanları inşa ediyor. Her gün yeni bir projeyi kamuoyu ile paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez haberi Kaynarca’ya verdi. İlçedeki Aziz Duran Parkı’nın Yenilenmesi Projesi çerçevesinde bölgeye 7 bin metre alan içerisinde yepyeni bir sosyal yaşam alanı inşa edeceklerini açıklayan Alemdar, detayları kamuyu ile paylaştı. Alemdar, "Şehrimizin kuzeyden güneye, doğudan batıya, Taraklı’dan Kocaali’ye kadar her ilçesine değer katmak, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, keyifle vakit geçirip sosyalleşebileceği, kültürle, sanatla buluşacağı alanların inşası için adımlar atıyoruz. Gayemiz bu şehirde yaşayan 1 milyon insanın istifade edebileceği, keyifle vakit geçireceği donatı alanlarının sayısının çoğalması. Kaynarca’da bulunan Aziz Duran Parkı alanında hayata geçirilecek yeni projemizde 7 bin metre alan içerisinde sporu, sosyal alanları, dinlenme bölümleriyle bölgemizin göz bebeği olacak. 4 Eylül’de ihalemizi gerçekleştirecek ve ardından inşasına başlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır