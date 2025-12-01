Kayseri 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlarla birlikte 7°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 0°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 14,8 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı ise 17:13 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. 2 Aralık Salı günü sıcaklık 7°C civarında. 3 Aralık Çarşamba günü ise bu değer 8°C civarında olacak. Hafta ortasında sıcaklıklar 8°C ile 9°C arasında değişecek. Hafta sonuna yaklaşırken, 6 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı 9°C, 7 Aralık Pazar günü ise 7°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

Kış mevsiminin başlangıcında Kayseri'de hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Kış aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.