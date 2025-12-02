HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Aralık 2025 Salı günü genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8°C civarında kalacakken, gece ise 0°C'ye düşecek. 3 Aralık Çarşamba günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. 4 Aralık Perşembe günü yer yer bulutlu, 5 Aralık Cuma günü ise kısmen güneşli olacak. Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir süre geçirilebilir.

Kayseri 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kayseri'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %66, rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati 17:17 olarak hesaplandı.

3 Aralık Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık yine 8°C civarında kalacak. 4 Aralık Perşembe günü, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak hava bulutlanacak. Sıcaklıklar yine 8°C civarında olacak. 5 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgar hızının düşük olması konforu artıracaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu fırsatı değerlendirmesi önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKaraman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralıAmasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.