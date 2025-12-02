Kayseri 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %66, rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati 17:17 olarak hesaplandı.

3 Aralık Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık yine 8°C civarında kalacak. 4 Aralık Perşembe günü, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak hava bulutlanacak. Sıcaklıklar yine 8°C civarında olacak. 5 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgar hızının düşük olması konforu artıracaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu fırsatı değerlendirmesi önerilir.