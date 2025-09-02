Kayseri 02 Eylül Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 15°C'ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %41 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 12°C olarak tahmin ediliyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 28°C, gece 12°C olacak. 5 Eylül Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 30°C, gece 16°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek yararlı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından faydalı olacaktır.

Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmalısınız. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemler almak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.