Kayseri 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacaktır. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

3 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 4°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü de benzer şekilde yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 16°C, gece 4°C civarında kalacaktır. Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önem taşımaktadır.