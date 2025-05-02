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Kayseri 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 02 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Bugün Kayseri'de hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Kayseri 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kayseri'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacaktır. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

3 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 4°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü de benzer şekilde yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 16°C, gece 4°C civarında kalacaktır. Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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