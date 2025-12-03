Kayseri 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 8°C. Gece ise en düşük sıcaklık -2°C civarında seyredecek. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38. Gün batımı ise 17:16'dir.

4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile -1°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü ise puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 4°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü artan bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 4°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artması öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olunmalı. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için şemsiyeler kullanılabilir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Sürücüler yola çıkmadan önce araçlarının kış bakımlarını yaptırmalı. Yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri önemli.