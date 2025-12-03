HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Aralık 2025'te hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 8°C, gece en düşük sıcaklık -2°C olarak tahmin ediliyor. 4 Aralık'ta hava bulutlu geçecek, sıcaklıklar 8°C ile -1°C arasında değişecek. Devam eden günlerde hava şartları farklılık gösterecek. Soğuk hava ve yağışlara karşı önlem alınması önemlidir. Uygun giysiler ve yola çıkmadan önce kış bakımları ihmal edilmemelidir.

Kayseri 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 8°C. Gece ise en düşük sıcaklık -2°C civarında seyredecek. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38. Gün batımı ise 17:16'dir.

4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile -1°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü ise puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 4°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü artan bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 4°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artması öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olunmalı. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için şemsiyeler kullanılabilir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Sürücüler yola çıkmadan önce araçlarının kış bakımlarını yaptırmalı. Yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulunduNehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
İpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durduİpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.