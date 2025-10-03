Kayseri 03 Ekim Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Ekim 2025 Cuma günü havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 11°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar da görülebilir. Nem oranı %47 civarında seyredecek.

4 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 27°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 26°C civarında devam edecek. 6 Ekim Pazartesi günü de sıcaklık 24°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esken açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, rüzgarın yönünü dikkate alarak plan yapmalısınız.

Kayseri'de hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu dönemi açık hava etkinlikleri ve keyifli zamanlar için değerlendirebilirsiniz.