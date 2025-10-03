HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 03 Ekim Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kayseri 03 Ekim Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Ekim 2025 Cuma günü havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 11°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar da görülebilir. Nem oranı %47 civarında seyredecek.

4 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 27°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 26°C civarında devam edecek. 6 Ekim Pazartesi günü de sıcaklık 24°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esken açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, rüzgarın yönünü dikkate alarak plan yapmalısınız.

Kayseri'de hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu dönemi açık hava etkinlikleri ve keyifli zamanlar için değerlendirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te seyir halinde kamyonet devrilirken, sürücüsü yaralandıBilecik’te seyir halinde kamyonet devrilirken, sürücüsü yaralandı
İnsafsızlar bunu da yaptıİnsafsızlar bunu da yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.