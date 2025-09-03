Kayseri 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. 5 Eylül Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir gün geçireceğiz. 7 Eylül Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 27°C ile 30°C arasında olacak. Geceleri ise sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında değişecek. Özellikle 7 Eylül Pazar günü yağış ihtimali arttığı için şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Gündüzleri sıcaklıkların 27°C ile 30°C arasında olması açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemi gösteriyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak, bu da dışarıda vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor.