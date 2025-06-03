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Kayseri 03 Haziran Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Kayseri 03 Haziran Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Bu durum, yaz aylarının başlangıcını işaret ediyor. Bölge halkı için tipik bir Haziran havası sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 4 Haziran Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. 5 Haziran Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 11°C olarak tahmin ediliyor. 6 Haziran Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları yine 11°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 11°C civarında seyredecek. Kayseri'de bu dönemde tipik Haziran havası devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bu, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Yerel sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda vardır. Bu önlemler, Kayseri'de Haziran ayının keyfini çıkarırken konforlu ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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