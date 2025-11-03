HABER

Kayseri 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Kasım 2025 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gün içinde 7°C ile 20°C arasında değişirken, nem oranı %42 seviyesinde kalacak. Rüzgarın hızı ise 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. 4 Kasım Salı günü hava yine parçalı bulutlu, sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Güneşli günlerin artmasıyla birlikte, kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önem taşıyor.

Kayseri'de 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 7°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %42. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı saati ise 17:36 olarak bekleniyor.

4 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 15°C civarında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü hava güneşli. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü hava yine güneşli. Sıcaklık 16°C civarında kalacak. 7 Kasım Cuma günü hava güneşli ve sıcaklık 17°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Güneşli havalar bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu öneri faydalı olacaktır. Gün içinde güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından dikkate alınmalıdır. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında. Hafif rüzgar hissedilebilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilebilir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
