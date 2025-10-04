HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kayseri 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C ile 27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 14°C arasında seyredecek. Rüzgar güneydoğudan hafif esecek. Nem oranı %27 civarında kalacak.

5 Ekim Pazar günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 26°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 9°C ile 14°C arasında seyredecek. 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 24°C arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 7°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Yağış beklenmiyor. Güneşli ve ılık hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 23°C ile 27°C arasında değişmesi, güneşe maruz kalanların güneşten korunması gerektiğini gösteriyor. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Cilt koruyucu ürünler kullanmak faydalı. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar tercih edilmelidir.

Gece sıcaklıklarının 12°C ile 14°C arasında seyretmesi, hafif serinlik hissedileceğini gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların yanlarında ceket bulundurmaları iyi olur. Rüzgarın güneydoğu yönünden hafif esmesi, hava koşullarını rahatlatıcı kılacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Kayseri'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüzde sıcaklıklar 23°C ile 27°C arasında seyredecek. Gece ise sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında olacak. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmek adına önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılarJandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılar
Türkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklamaTürkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.