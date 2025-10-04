Kayseri 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C ile 27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 14°C arasında seyredecek. Rüzgar güneydoğudan hafif esecek. Nem oranı %27 civarında kalacak.

5 Ekim Pazar günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 26°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 9°C ile 14°C arasında seyredecek. 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 24°C arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 7°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Yağış beklenmiyor. Güneşli ve ılık hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 23°C ile 27°C arasında değişmesi, güneşe maruz kalanların güneşten korunması gerektiğini gösteriyor. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Cilt koruyucu ürünler kullanmak faydalı. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar tercih edilmelidir.

Gece sıcaklıklarının 12°C ile 14°C arasında seyretmesi, hafif serinlik hissedileceğini gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların yanlarında ceket bulundurmaları iyi olur. Rüzgarın güneydoğu yönünden hafif esmesi, hava koşullarını rahatlatıcı kılacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

