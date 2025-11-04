HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 04 Kasım Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Kasım 2025 Salı günü parçalı bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C olup, gece 3°C'ye düşmesi öngörülüyor. Böylece sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkili olacak. 5 Kasım Çarşamba günü hava daha güneşli hale gelirken, sıcaklık 17°C'ye çıkacak. Ancak 6 Kasım'da sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarıda tedbirli olmak önem arz ediyor.

Kayseri 04 Kasım Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3°C'ye kadar düşecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava soğuyacak. Soğuk havaya karşı tedbirli olmanız önemlidir.

5 Kasım Çarşamba günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C civarına yükselecek. 6 Kasım Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 16°C civarında kalacak. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak gerekir. Bu, günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu hapis istemiyle yargılanıyordu! İmamoğlu hapis istemiyle yargılanıyordu!
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyorÇarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.