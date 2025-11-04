Kayseri 04 Kasım Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3°C'ye kadar düşecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava soğuyacak. Soğuk havaya karşı tedbirli olmanız önemlidir.

5 Kasım Çarşamba günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C civarına yükselecek. 6 Kasım Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 16°C civarında kalacak. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak gerekir. Bu, günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.