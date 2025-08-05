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Kayseri 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35°C'ye yükselecek. Gece ise sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 7 km olacak. Nem oranı %33 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33°C olarak tahmin ediliyor. 7 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 34°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik gelir. Bu nedenle vücut ısısı hızla yükselebilir. Sıcak çarpması riski artar. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Güneşe çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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