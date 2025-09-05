Kayseri 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneyden hafif esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmurlar görülecek. Sıcaklık 23°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü yağışların artmasıyla sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. 8 Eylül Pazartesi günü orta kuvvetli yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 19°C civarına inecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Sıcaklıklar düştüğünde soğuk algınlığı riskine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır.

5 Eylül Cuma günü Kayseri'de güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.