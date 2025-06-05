HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kayseri 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Mevsim normallerinde hava bekleniyor.

6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 11°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar aynı şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazar günü de gündüz 24°C, gece 11°C civarında seyredilecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak, D vitamini alımını artırır. Bu, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Güneşe uzun süre maruz kalırken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Sabah ve akşam serinliğinden faydalanmak için hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Böylece, sağlığınızı korur ve açık hava aktivitelerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldıÜnlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı
Çanakkale de güne depremle uyandıÇanakkale de güne depremle uyandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Kurban almak isteyen vatandaşları bu yöntemle kandırıyorlarmış

Kurban almak isteyen vatandaşları bu yöntemle kandırıyorlarmış

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.