HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Kayseri 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 9°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeyden esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 28°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve uzun kollu giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, bol su içmek vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Aşırı sıcaklarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak da sağlığınız için faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpması riski taşıyor. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve terleme azlığı yer alır. Bu belirtileri fark ettiğinizde, kişiyi serin bir ortama almalısınız. Tıbbi yardım çağırmak da önemlidir.

Sıcak havalarda enerji tüketimi artar. Elektrikli cihazları gereksiz yere çalıştırmaktan kaçınmak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Bu, bütçenize katkı sağlar ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milas'taki zeytinlik yangını 12 saatte kontrol altına alındı!Milas'taki zeytinlik yangını 12 saatte kontrol altına alındı!
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti...

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti...

Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak!

Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak!

Alevler Hatay'ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi

Alevler Hatay'ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.