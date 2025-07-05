Kayseri 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 9°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeyden esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 28°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve uzun kollu giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, bol su içmek vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Aşırı sıcaklarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak da sağlığınız için faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpması riski taşıyor. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve terleme azlığı yer alır. Bu belirtileri fark ettiğinizde, kişiyi serin bir ortama almalısınız. Tıbbi yardım çağırmak da önemlidir.

Sıcak havalarda enerji tüketimi artar. Elektrikli cihazları gereksiz yere çalıştırmaktan kaçınmak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Bu, bütçenize katkı sağlar ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemenize yardımcı olur.