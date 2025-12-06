Kayseri 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 10°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 1.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı ise 17:15 olarak belirlendi.

7 Aralık Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 10°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü yer yer güneşli bir hava olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 1°C ile 7°C civarında seyredecek. 9 Aralık Salı günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 6°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken uygun bir yağmurluk veya su geçirmez mont almanız iyi olur. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için rüzgar geçirmeyen giysiler de tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, bu günleri daha rahat geçirebilirsiniz.