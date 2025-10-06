Kayseri 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece sıcaklıkları ise 9°C seviyelerinde. Nem oranı %35, rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Ekim Salı günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 10°C düzeylerinde olacak. 8 Ekim Çarşamba günü kısmi bulutluluk bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklık 21°C, gece sıcaklık 9°C olacak.

9 Ekim Perşembe günü daha serin bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları 5°C seviyelerine gerileyecek. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak.

Ancak 8 ve 9 Ekim tarihlerinde kısmi bulutluluk ve daha serin hava koşulları beklenmektedir.