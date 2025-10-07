Kayseri 07 Ekim Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında. Gece sıcaklık 10°C seviyelerine düşüyor. Nem oranı %49. Rüzgar hızı ise 8.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati 18:11.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların 21°C civarına düşmesi öngörülüyor. 9 Ekim Perşembe günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C civarında olması tahmin ediliyor. 10 Ekim Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacağı düşünülüyor.

Bu değişken hava koşulları günlük planlamalarınızı etkileyebilir. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle kalın kıyafetler giymeniz önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmelisiniz. Güneşli saatlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Rüzgar hızlarının artabileceği günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda devrilebilecek nesnelere karşı tedbirli olmanızda fayda vardır.