Kayseri 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 12°C bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %42 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

Ufuk Dağ

8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. Orta şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 19°C civarına düşecek. 9 Eylül 2025 Salı günü yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 16°C seviyelerinde seyredecek. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava koşulları açılacak ve sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Sıcaklıkların düşmesiyle soğuk algınlığı riskine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olur. Rüzgar güney yönünden estiği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunmalıdır.

