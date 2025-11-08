Kayseri 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların 5°C ile 21°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:13. Gün batımı ise 17:30 olarak hesaplanmıştır.

9 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 19°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları 9.2°C ile 13.5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk ya da şemsiye almayı unutmayın. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olursunuz. Hava sıcaklıklarının düşeceğini dikkate almak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler tercih etmek sizi korur. Rüzgar hızının düşük olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmalısınız. Gerektiğinde korunaklı alanlara yönelmek önemlidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmekte fayda vardır. Olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.