Kayseri 09 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmur beklenirken, diğer yerlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak.

Kayseri'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yerlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 5°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor.

Hava koşulları önümüzdeki günlerde daha iyi olacak. 10 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 6°C civarında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 9°C seviyelerine yükselecek. 12 Ekim Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 17°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 7°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı. 9 Ekim Perşembe günü beklenen hafif sağanak yağmurlar için şemsiye almakta yarar var. Gün boyunca hava koşullarını takip etmeniz önem taşıyor. Planlarınızı buna göre yapmanız en uygun tercih olacaktır.

hava durumu Kayseri
