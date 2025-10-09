Kayseri 09 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yerlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 5°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor.

Hava koşulları önümüzdeki günlerde daha iyi olacak. 10 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 6°C civarında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 9°C seviyelerine yükselecek. 12 Ekim Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 17°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 7°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı. 9 Ekim Perşembe günü beklenen hafif sağanak yağmurlar için şemsiye almakta yarar var. Gün boyunca hava koşullarını takip etmeniz önem taşıyor. Planlarınızı buna göre yapmanız en uygun tercih olacaktır.