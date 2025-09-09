Kayseri 09 Eylül Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 11°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava bol güneş ışığı ile sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında olacak. 11 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 12 Eylül Cuma günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C'ye kadar yükselecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önerilir. Bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif eserken, açık alanlarda etkisini hissetmeyebilirsiniz. Bu nedenle uygun kıyafetler seçmeniz önemlidir.