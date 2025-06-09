Kayseri 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 10 Haziran Salı günü sıcaklık 28°C, 11 Haziran Çarşamba günü 29°C ve 12 Haziran Perşembe günü 30°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde (11:00-16:00) açık havada uzun süre kalmamaları önemlidir. Yeterli su tüketimi sağlanmalı. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Bölgedeki rüzgar hızlarının artabileceği dikkate alınmalıdır. Bu durum çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava hakim olacak. Vatandaşların bu koşullara uygun şekilde hazırlıklı olmaları, sağlık ve güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır.