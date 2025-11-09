HABER

Kayseri 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 7.8°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %61 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı saatte 1 km civarında olacak. 10 Kasım'da sıcaklık 9.2°C ile 13.5°C arasında seyrederken, nem %44 seviyesinde kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı kat kat giyinerek hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Kayseri'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7.8°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %61. Rüzgar hızı saatte 1 km civarında olacak. Gün doğumu 07:13, gün batımı ise 17:29'da gerçekleşecek.

10 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9.2°C ile 13.5°C arasında seyredecek. Nem oranı %44. Rüzgar hızı saatte 1.1 km olacak.

11 Kasım Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah saatlerinde sis oluşabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşur. Ancak, ani hava değişimlerine karşı her zaman hazırlıklı olmak en iyisidir.

