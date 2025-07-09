HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir.

Kayseri 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Kayseri'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir. Gündüz hava sıcaklığı 33°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerine düşecektir. Rüzgar hafif esecek. Hızı yaklaşık 19 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 35°C'ye yükselecek. 11 Temmuz Cuma günü ise 37°C olması beklenmektedir. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar yine 37°C seviyelerinde kalacaktır. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler giymek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Evde kalırken serin ortamlarda bulunmak ve hava akışını sağlamak, iç mekanlarda rahat bir ortam oluşturur.

Yüksek sıcaklıkların yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sevdiklerinizin de gereken önlemleri almasını sağlamak herkesin sağlığı için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta kritik temaslarda bulundu!MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta kritik temaslarda bulundu!
Terör örgütü lideri Öcalan'dan videolu mesaj! 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum'Terör örgütü lideri Öcalan'dan videolu mesaj! 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.