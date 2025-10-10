Kayseri 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı ise %60 civarında ölçülecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Hafta sonu, 11 Ekim Cumartesi günü hava daha da güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C civarına yükselecek. 12 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 12°C civarında olacak. 13 Ekim Pazartesi günü yer yer bulutlar ile karışık güneş ışığı gözlemlenecek. Sıcaklıklar 16°C civarında devam edecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Bu durum da açık hava etkinlikleri için elverişli bir hafta sonu ve hafta başı anlamına geliyor.

Ekim ayının ortalarına yaklaşırken Kayseri'de hava sıcaklıkları genellikle düşer. Sabahları serin bir hava hakim olur. Öğleden sonraları ise daha ılıman bir hava gözlemlenir. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek önemlidir. Gün içinde ise kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katmanları çıkarıp giyinmek uygun olur. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Bu nedenle görüş mesafesi azalabilir. Erken saatlerde yola çıkarken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca trafik kurallarına uymak önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sisli havalarda dikkatli sürüş yapmak, konforlu ve güvenli bir hafta sonu için fayda sağlayacaktır.