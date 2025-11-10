Kayseri 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 19°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %62 seviyesindedir. Rüzgar hızı 1.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:15'tir. Gün batımı saati ise 17:29'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 11 Kasım Salı günü bulutların arasından güneşin ara sıra çıkması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü puslu, güneşli bir hava öne çıkacak. Bu günde sıcaklık 16°C civarında olacaktır. 13 Kasım Perşembe günü ise bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 14°C civarında öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlar yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalı ve önlemler almalısınız.