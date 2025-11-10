HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 10 Kasım 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 6°C bekleniyor. Nem oranı %62 seviyesindedir. Rüzgar hızı 1.6 km/saat olarak ölçülecek. 11 Kasım'da hava güneşli, 12 Kasım'da ise puslu kalacak. Hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmeli. Günlük planlarınızı yaparken hava durumu bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Şemsiye taşımanın faydası olacaktır.

Kayseri 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 19°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %62 seviyesindedir. Rüzgar hızı 1.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:15'tir. Gün batımı saati ise 17:29'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 11 Kasım Salı günü bulutların arasından güneşin ara sıra çıkması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü puslu, güneşli bir hava öne çıkacak. Bu günde sıcaklık 16°C civarında olacaktır. 13 Kasım Perşembe günü ise bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 14°C civarında öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlar yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalı ve önlemler almalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldıZonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.