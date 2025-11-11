HABER

Kayseri 11 Kasım Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 11 Kasım 2025 Salı günü, hava hafif yağmurlarla başlamaktadır. Sıcaklık 8.9°C iken, nem oranı %78 seviyesindedir. Rüzgar hızı 6.5 km/saat olarak tahmin edilmekte, gün doğumu saat 07:14’te gerçekleşecektir. Takip eden günlerde, Çarşamba güneşli geçerken, sıcaklık 16°C'ye çıkacak. Perşembe ve Cuma günlerinde yer yer yağmur ve bulutlu hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken havaya uygun giysi ve şemsiye bulundurmak önemlidir. İşte detaylar...

Kayseri'de 11 Kasım 2025 Salı günü, hava hafif çiseleyen yağmurlarla başlıyor. Sıcaklık 8.9°C olarak ölçülüyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 7.5°C, en yüksek sıcaklık ise 12.6°C olacak. Nem oranı %78 seviyesinde. Rüzgar hızı 6.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 861.7 mb. Gün doğumu 07:14'te, gün batımı ise 17:24'te gerçekleşecek.

12 Kasım Çarşamba günü, Kayseri'de hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 4°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 6°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava mevcut olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 6°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

